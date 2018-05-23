Львів’яни перемогли у міжнародному ІТ-чемпіонаті «Золотий Байт», який проходив 19-20 травня у Києві, привізши додому перемоги у трьох номінаціях: розробка мобільних додатків, робота з базами даних та технологіями Intersystems, мережеві технології. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Презентували свої інноваційні проекти у сфері інноваційних технологій та дизайну майже 100 найсильніших команд з Європи та Азії.

Серед представлених проектів були мобільні додатки, веб-сайти, яскраві персонажі 3D2D анімації, комп’ютерні ігри, короткометражні фільми, гаджети технології інтернет речей та стартапи. Багато учасників застосували технології віртуальної реальності та штучного інтелекту.

Перше місце в номінації NoSQL Expert (робота з базами даних, технологіями Intersystems) отримав львів’янин Михайло Щербак з системою онлайн-моніторингу «розумного» будинку. Створена програма аналізує роботу усіх датчиків, що працюють в технології smart house, та на основі аналізу дає поради щодо їх використання.

«Цінність проекту в тому, що система моніторить стан всіх датчиків і аналізує всю інформацію на одній платформі. Це дозволить оперативніше вирішувати проблеми або ж покращувати стан та комфорт проживання у розумному будинку», – говорить переможець.

Перше місце у номінації “Mobile development”(розробка програмних проектів під мобільні платформи Windows Phone, Android, iOS) отримали Нор Каграманян і Анастасія Козлова. Вони створили мобільний додаток, який швидко та без зайвих зусиль конвертує валюту завдяки камері на телефоні – така програма буде дуже корисна туристам за кордоном, адже вони зможуть швидко зорієнтуватись у цінах та власних ресурсах. Знайти додаток можна на сервісі Google Play за посиланням.

Третє призове місце у номінації Network Technologies (номінація для мережевих інженерів) отримала Олена Федяніна. Організатори конкурсу відзначили, що за усі 10 років проведення чемпіонату, Олена стала другою дівчиною, що пройшла у фінал. «Це був мій перший досвід участі у Чемпіонаті. На фінальному змаганні потрібно було налаштувати мережеве обладнання, завдання вимагало концентрації та логічного мислення. Було досить складно, але цікаво».

Чимало з учасників отримали пропозиції щодо співпраці в подальшому. Також за призові місця учасники отримали телевізори, ноутбуки, планшети, призовий фонд чемпіонату склав 500 000 грн.