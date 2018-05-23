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Львів'ян кличуть на грандіозний гандбольний поєдинок між національною збірною та львівською «Галичанкою»

Дарина Смеречанська

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У Львові цієї п’ятниці, 25 травня, о 19.00 год відбудеться один з найцікавіших матчів сезону — львівська гандбольна команда «Галичанка» змагатиметься з національною збірною України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Цією грою «Галичанка» завершить чемпіонський сезон.

Також цей матч стане іспитом для більшості «галичанок», які доводитимуть своє право на місце в основі збірної України.

Серед глядачів розіграють цікаві призи — м’ячі з підписами гандболісток «Галичанки», а коментатором матчу буде зірковий радіоведучий — Доцик, відомий з розважальної програми «Доцик і Шльома».

Матч проходитиме в Палаці спорту «Галичина», що знаходиться за адресою: місто Львів, вул. Керченська, 8. Вхід вільний.

Нагадаємо, що львівська «Галичанка» у квітні цього року стала Чемпіоном України, гарантувавши собі титул достроково.

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