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Післязавтра Порошенко відкриє на Львівщині Бескидський тунель

Дарина Смеречанська

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Післязавтра, 24 травня, на Львівщині за участі Президента України Петра Порошенка відкриють Бескидський тунель. Цю інформацію Львівському порталу підтвердили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Додамо, що  чинний одноколійний Бескидський тунель побудований 1886 року і є другим за довжиною залізничним тунелем в Україні.

Проект з будівництва тунелю стартував у 2007 році, в якому розпочались перші проектно-вишукувальні роботи, розвідка рельєфу і геодезичні роботи з будівництва майбутнього Бескидського тунелю, які фінансував ЄБРР. Після завершення будівництва пропускна здатність тунелю збільшиться з 47 до 100 пар поїздів на добу, а швидкість проходження виросте з 15–40 до 60–70 км/год. Гарантія експлуатації — 100 років. До речі, старий одноколійний тунель ефективно експлуатується понад 130 років.

Тунель стане частиною Пан’європейського транспортного коридору, який проходить територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини та України.

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