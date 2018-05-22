Європейський інвестиційний банк профінансує Львову 10 нових трамваїв і 100 автобусів

За кошти від Європейського інвестиційного банку у Львові придбають 10 нових трамваїв і 100 автобусів. Вчора Міністерство інфраструктури України схвалило два львівські проекти для отримання кредиту від ЄІБ — Львів отримає 24 млн євро на придбання нового транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Сьогодні, 21 травня, відбулося засідання комітету проекту Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт України». Комітет схвалив два львівські проекти з розвитку міського пасажирського транспорту на суму 24 млн євро. А саме, 12 млн євро отримає ЛКП «Львівелектротранс» на придбання 10 нових трамваїв, та 12 млн євро отримає ЛК «АТП-1» на придбання 100 великогабаритних автобусів. Передбачається, що тендери на придбання транспорту за кошти ЄІБ відбудуться до кінця 2018 року.

Після отримання погодження від ЄІБ на фінансування цих підпроектів, ЛКП «Львівелектротранс» і ЛК «АТП-1» зможуть розпочати процес підготовки та підписання Субкредитної угоди про передачу коштів та тендерні процедури. Тендери за вказаними підпроектами відбудуться до кінця 2018 року.

Реалізація цих заходів здійснюється відповідно до Фінансової угоди (проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Нагадаємо, у Львові також планують придбати 150 автобусів в лізинг та 50 тролейбусів за кошти кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.