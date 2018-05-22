ОСТАННІ НОВИНИ

У п'ятницю у львівських школах пролунає «останній дзвоник». Розклад

Дарина Смеречанська

|

У загальноосвітніх навчальних закладах міста Львова в п’ятницю, 25 травня, відбудеться свято Останнього дзвоника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

За інформацією управління освіти ЛМР, на початку канікул у навчальних закладах будуть проведені навчальні екскурсії та пришкільні табори для учнів.

Додамо, у 2017−2018 навчальному році з навчальних закладів Львова випускається 3965 випускників, що на 37 випускників більше, ніж у 2016−2017 навчальному році.

Із розкладом можна ознайомитися тут.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки з «АТБ»
Петро АДАМЕНКО
День вишиванки з «АТБ»

Ініціатива чернівецьких студентів, які понад десять років тому в третій четвер травня вдягли вишиванки на заняття, стала...

Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування

До першого зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року залишився ОДИН ТИЖДЕНЬ! Звучить страшно… Проте саме цим відчуття...

Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з'їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сутт...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...