У п'ятницю у львівських школах пролунає «останній дзвоник». Розклад

У загальноосвітніх навчальних закладах міста Львова в п’ятницю, 25 травня, відбудеться свято Останнього дзвоника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією управління освіти ЛМР, на початку канікул у навчальних закладах будуть проведені навчальні екскурсії та пришкільні табори для учнів.

Додамо, у 2017−2018 навчальному році з навчальних закладів Львова випускається 3965 випускників, що на 37 випускників більше, ніж у 2016−2017 навчальному році.

Із розкладом можна ознайомитися тут.