У Львові завтра відбудеться благодійний Віденський бал

У середу, 23 травня, о 19.00 год у Будинку вчених, що на вул. Листопадового Чину, 6, відбудеться благодійний Віденський бал, який щороку об’єднує діячів культури, політики, бізнесу та освіти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Благодійний Віденський бал відбувається не вперше. Це вже добра традиція ЛНУ імені Івана Франка. Вважаємо, що такі речі проводити необхідно, бо так допомагаємо здійснювати мрії людей, які цього потребують. Тож запрошуємо всіх небайдужих долучатися до заходу», — запрошує Юлія Сапацінська, співорганізатор благодійного Віденського балу.

У програмі заходу передбачено аукціон картин. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби футбольної команди дітей-сиріт, які представлятимуть Україну у Світовому турнірі з міні-футболу у Варшаві.

Дрес-код: для жінок — довга вечірня сукня, для чоловіків — класичний костюм, смокінг або фрак.

Ведучим заходу буде Андрій Ферцак.