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У другій половині дня мешканцям Львівщини обіцяють грозові дощі та град

Дарина Смеречанська

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У Львівській області сьогодні, 22 травня, у другій половині дня очікуються місцями короткочасні дощі, грози та град. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Загалом на Львівщині протягом дня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасні дощі, грози, град. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вдень 20 – 25° тепла.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до громадян дотримуватися правил безпеки та бути обачними, особливо під час перебування на вулиці. При ускладненні погодних умов намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач.
«Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя і життя своїх близьких, в разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101», – наголошують рятувальники.

 

 

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