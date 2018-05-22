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На Жидачівщині пожежа знищила гараж з легковиком

Олександр Косик

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У Жидачівському районі вогонь знищив Opel. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Вчора, 21 травня, о 17:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Піддністряни Жидачівського району в цегляному гаражі, розміром 4х5 м. На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 46 ДПРП м. Ходорів.

Пожежу локалізували о 18:09 та ліквідували о 18:28.Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль «Opel Cadett», господарський інвентар на площі 6 кв.м.

Причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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