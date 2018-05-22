На Львівщині вкотре затримали нелегалів з Туреччини

Впродовж дня прикордонники відділу «Шегині» затримали трьох громадян Туреччини, які пішки прямували через кордон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Мешканці прикордоння допомогли прикордонникам в черговий раз. Дільничному інспектору прикордонної служби відділу «Шегині», що на українсько-польському кордоні, жителі села повідомили про незнайомця в населеному пункті. Група реагування від підрозділу розпочала пошук та затримала громадянина Туреччини, який не встиг дійти до кордону 300 метрів.

Не пройшло і двох годин, як недалеко від того ж самого місця прикордонники вистежили та затримали ще двох турків. Знову ж таки допомогли місцеві. Усі затримані чоловіки, 1981, 1984 та 1997 років народження, при собі мали паспортні документи. Рішення у справах щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прижиматиме суд.