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На Львівщині на дорогу впало дерево: є постраждалий

Олександр Косик

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У Городоцькому районі внаслідок падіння дерева пошкоджено автомобіль та травмовано його водія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Сьогодні, 22 травня, о 9:07 до рятувальників надійшло повідомлення, що через сильний вітер відбулося падіння дерева на проїжджу частину на трасі Львів – Городок у селі Бартатів Городоцького району. Дерево перешкоджало руху транспорту.

Водій автомобіль CHEVROLET EPIKA став очевидцем падіння, й аби уникнути загрози зіткнення, з’їхав у кювет, внаслідок чого травмувався та пошкодив автомобіль. Чоловік, 1991 року народження, після надання медичної допомоги в кареті швидкої медичної допомоги госпіталізації не потребував.

Рятувальники 15 ДПРЧ м. Городок розрізали повалене дерево та прибрали його з проїжджої частини.

Фото: ДСНС

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