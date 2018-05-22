На Львівщині на дорогу впало дерево: є постраждалий

У Городоцькому районі внаслідок падіння дерева пошкоджено автомобіль та травмовано його водія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Сьогодні, 22 травня, о 9:07 до рятувальників надійшло повідомлення, що через сильний вітер відбулося падіння дерева на проїжджу частину на трасі Львів – Городок у селі Бартатів Городоцького району. Дерево перешкоджало руху транспорту.

Водій автомобіль CHEVROLET EPIKA став очевидцем падіння, й аби уникнути загрози зіткнення, з’їхав у кювет, внаслідок чого травмувався та пошкодив автомобіль. Чоловік, 1991 року народження, після надання медичної допомоги в кареті швидкої медичної допомоги госпіталізації не потребував.

Рятувальники 15 ДПРЧ м. Городок розрізали повалене дерево та прибрали його з проїжджої частини.

Фото: ДСНС