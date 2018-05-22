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Львів’ян запрошують на сімейний фестиваль. Програма заходу

Олена Карп'юк

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У неділю, 3 червня, з 12:00 до 22:00 год., на площі святого Юра відбудеться сімейний фестиваль «Lviv Family Day». Метою фестивалю є привернення уваги до захисту, збереження та підтримки інституту сім’ї. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Фестиваль розпочнеться із загальноміської ходи на підтримку інституту сім’ї та на захист й збереження сімейних цінностей о 12:00 год. на площі Ринок (біля входу до Львівської міської ради). Пройде вона центральними вулицями міста до площі святого Юра, де з 13:00 год. відбуватиметься розважальна програма фестивалю, яка завершиться святковим концертом.

У програмі святкового концерту: виступи танцювальних і театральних колективів, хорів, музичних ансамблів та багато іншого.

Зіркові гості: гурт «Мері», відомий скрипаль Олександр Божик, народний артист України Андрій Князь, рок-гурти «Navigator», «Хочу Щ Е!», а також «VSE PRO», «ArtiPop Orchestra», о. Олексій Саранчук (отець з гітарою) та інші. Концертна програма триватиме до 22:00 год.

Протягом дня буде на фестивалі діятимуть такі локації:

  • Просвітницька зона. Навчання проводитимуть досвідчені лектори на тему сім’ї: Дмитро Романко (священник УГКЦ, сімейний консультант, експерт з романтичних стосунків); Лосєви Володимир і Олена (тренери-викладачі програми, спрямованої на формування характеру дітей старшого шкільного віку); Олег Следь (психолог, психотерапевт, тренер, фахівець Інституту сімейного порадництва та консультування) та інші.
  • Дитяча зона. Працюватиме команда аніматорів Розважального Центру «Ігроленду», Дитяча лабораторія «Юні дослідники», клоуни, досвідчені аніматори, а також діятимуть великі надувні атракціони. У програмі: ігри, банси, естафети, шоу мильних бульбашок, та майстер-класи.
  • Спортивна зона. Відбуватимуться змагання з армрестлінгу, підтягування, підіймання гирі; конкурс «Супер ТАТО» (хто швидше перетягне автомобіль); майстер класи з боксу та інших видів спорту і багато іншого.
  • Відпочинкова зона. Це затишно облаштоване місце посеред скверу, де можна буде приємно посидіти, поспілкуватись та перекусити.

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