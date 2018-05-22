Львів’ян запрошують на Міський пікнік, щоб поринути у світ індійської культури

Парк Франка 26−27 травня перетвориться на Бомбей, а Ротонда стане центром Болівуду, — організатори Міського пікніка запрошують усіх в казковий світ індійської культури. Духом Індії можна надихнутися ще при вході у парк: кожен зможе намалювати собі традиційне бінді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«З 10.00 години розпочне роботу фудкорт з автентичними індійськими стравами, екзотичними фруктами та улюбленими напоями індусів. Також тут запрацює традиційний індійський базар: шоу-рум, де можна приміряти національний яскравий одяг, зробити селфі або фото-сет з друзями. Будь-яку річ, що сподобалася, можна одразу ж придбати. Будуть як дизайнерські речі, так й індійський національний casual на будь-який смак, нагоду і гаманець. Крім того, аксесуари та сувеніри, ароматичні олії і лікувальні трави.

Кожен день стартуємо традиційною йогою: цікаво і до снаги буде усім, навіть тим, хто ніколи не займалися і хочуть спробувати, що це таке. З собою слід взяти лише позитивний настрій, всім іншим необхідним забезпечать організатори.

З активних розваг у суботу будуть грандіозні майстер-класи з індійського танцю”, — повідомляють організатори.

Індія-вікенд буде ще й ідеальним місцем для сімейного відпочинку. Для дітей працюватиме ціла розважальна зона від Дитячої Планети з батутами, міні-атракціонами і квестами. На майстер-класах для дітей з приготування традиційних індійських страв «Індіан Кітчен» буде весело і батькам, і дітям. І все це потім можна з’їсти.

Символом вікенду стане жива священна корова — знакова тварина культури Індії. З нею можна буде сфотографуватися, обійняти її та загадати бажання, яке обов’язково здійсниться.

Щодня, з 14.00 по 19.00 год працюватиме бюті-зона з мехенді та тимчасовим тату: тут дівчата зможуть зробити традиційний розпис хною наречених Індії, а будь-хто спробувати будь-яке тату. Воно триматиметься до 2-х тижнів, за цей час зможете вирішити, наскільки воно вам пасує і чи варто його робити назавжди.

Закриватимуть кожен день розваг сети від іменитих діджеїв Львова: традиційні індійські мотиви в сучасній інтерпретації. А ще буде облаштовано караоке-зону: співати і веселитися можна буде цілими компаніями.