Локомотивне депо «Львівської залізниці» долучилося до всеукраїнського «італійського страйку»

Сьогодні зранку, 22 травня, працівники Локомотивного депо «Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» долучилися до всеукраїнського страйку залізничників, які вимагають підвищення заробітної плати, усунення порушення техніки безпеки та охорони праці та покращення стану локомотивів. Про це Львівському порталу повідомили у Конфедерації вільних профспілок України.

«Від сьогодні працівники Локомотивного депо «Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» почали працювати виключно за інструкціями. Рішення приєднатися до акції, яка вже дев’ятий день триває на «Укрзалізниці», ухвалив трудовий колектив підприємства.

Оскільки у цьому депо більшість тепловозів, які здійснюють перевезення вантажів, давно відслужило свій термін, або мають ті чи інші несправності, вони через це сьогодні не вийшли на лінію. Робота депо зараз заблокована, а вантажні перевезення не здійснюються. Не виключено, що до акції невдовзі може приєднатися й колектив моторвагонного депо «Львів-Захід», який займається підготовкою рухомого складу до приміських перевезень», – йдеться у повідомленні.

Львівському порталу у прес-службі «Львівської залізниці» підтвердили інформацію про акцію.

«На сьогодні участь у страйку беруть 39 людей – це машиністи. Основною їхньою вимогою є підвищення заробітної плати і покращення технічного стану локомотивів. На даний момент рух вантажних поїздів здійснюється та всі питання вирішуються вже безпосередньо на місці», – пояснили у «Львівській залізниці».

Також для отримання детальнішої інформації кореспондент Львівського порталу звернувся безпосередньо у Локомотивне депо «Львів-Захід», однак там ніхто слухавки не підняв.

Варто зазначити, що з 14 травня по всій Україні розпочалися так звані «італійські страйки». Участь в яких беруть працівники локомотивних депо. Вони вимагають від керівництва «Укрзалізниці» підвищення заробітної плати, усунення порушення техніки безпеки та охорони праці та покращення стану локомотивів.

Довідка

«Італійський страйк» — різновид страйку, різке зниження працівниками темпу роботи внаслідок надто суворого додержання службових інструкцій або навіть повне припинення праці за одночасного збереження їхньої присутності на робочих місцях, одна з форм протестної боротьби працівників проти погіршення трудових відносин.