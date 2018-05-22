Лікарня швидкої допомоги у Львові отримала рентген-установку, вартістю майже 10 мільйонів

Для комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги придбали цифрову телекеровану рентгенівську систему, завдяки якій можна проводити швидку і точну діагностику в режимі рентгеноскопії та рентгенографії без будь-яких обмежень. Щоденно за допомогою апарату лікарі обстежують до 35 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як розповіла головна лікарка лікарні швидкої медичної допомоги Оксана Воробель, нове обладнання є дуже важливим для роботи лікарні, адже саме сюди часто доправляють пацієнтів у важкому стані після ДТП, пацієнтів із гострими травмами, яких треба швидко і якісно обстежити. Цей апарат може робити як рентгенографію, так і рентгеноскопію, що є дуже важливо для важкотравмованих, а також за його допомогою можна робити відеозапис діагностики.

«Основні переваги такої рентгенівської системи в тому, що вона оснащена безпровідниковим детектором, який дає можливість проводити рентгенографічні обстеження на каталці чи палатному ліжку, не перекладаючи хворого на рентгенівський стіл, також система оснащена стендом для вертикальних досліджень.

Багатофункціональний стіл пацієнта може опускатись в горизонтальному положенні, а плаский динамічний детектор дозволяє охоплювати одразу велику зону обстеження. Важливим є те, що тут доступна програма „зшивання“, яка дозволяє з кількох знімків зробити один цілісний: можна декілька рентгенограм зшити один знімок», – пояснив завідувач рентгенологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги Орест Сенюк.

Зазначимо, що окрім лікарні швидкої медичної допомоги, торік рентген-обладнання придбали ще для чотирьох медичних закладів Львова, де воно було застарілим. Загальна вартість п’яти рентген-апаратів склала 23,3 млн грн.

Зазначимо, для комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у 2017 році закуплено фізіотерапевтичну апаратуру, рентгеноскопічну систему з додатковим обладнанням, ендоскопічний набір для нейрохірургічних втручань, лапароскопічну стійку з комплектом медичних інструментів. Загалом на це обладнання витратили більше 12,5 млн грн. Також у лікарні провели поточний і капітальний ремонти на загальну суму понад 3 млн грн.

Фото: ЛМР