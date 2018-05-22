Двоє чоловіків на Львівщині розікрали металоконструкції з осушної системи

На Львівщині викрили зловмисників, причетних до крадіжки металоконструкцій з осушної системи. За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Миколаївське відділення поліції 19 травня надійшло повідомлення від 68-річного місцевого мешканця про те, що двоє чоловіків неподалік села Глухівець за допомогою «болгарки» зрізали металеві конструкції на шлюзі-регуляторі осушної системи.

Як з’ясували правоохоронці, до вчинення крадіжки причетні двоє мешканців одного із сіл району віком 33 та 50 років, котрі приїхали до шлюзу автомобілем «Сітроен Берлінго». З місця події вилучені електроінструмент, генератор, лом, швелери, кутники та два металевих листи, які знаходилися у транспортному засобі.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.