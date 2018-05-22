Через ремонти частині Львова вимкнули воду

Сьогодні, 22 травня, мешканцям семи вулиць у Львові призупинили подачу води через ремонтні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Сьогодні, з 9:00 до 22:00 год., без води залишаться мешканці вул. Драгана, 8-18; Скрипника,1-15; просп.Червоної Калини, 74-100 через ремонтні роботи із заміни водопроводу на вул. Драгана, 2- 4.

Із 9:30 до13:00 год., припинено водопостачання на вул. Володимира Великого, 85-95 та Наукову 58-76 у зв’язку з роботами на вул. Володимира Великого, 85-85а.

Із 9:30 до 12:00 год. без води також були мешканці вул. Золота 12, 18, 20, та Сосенка, 7 через ремонтні роботи на вулиці Сосенка, 7.