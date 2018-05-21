Жителя Жовківщини, бійця терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», засудили до 10 років тюрми

У Львові до 10 років ув’язнення засуджено учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» та «ЛНР». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Прокуратурою області підтримувалось державне обвинувачення у суді стосовно 42-річного мешканця Жовківщини, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (участь у терористичній організації).

Встановлено, що у 2014-2015 роках чоловік брав участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей в складі незаконних військових формувань терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Вироком Галицького районного суду Львова зловмисника визнано винним та засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, що обвинувачений перебуває на тимчасово непідконтрольній українському уряду території, а відтак його засуджено заочно.