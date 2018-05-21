Вулицю Котлярську у Львові обіцяють завершити до вересня

У Львові тривають ремонтні роботи на вул. Котлярській. Зараз на об’єкті працюють ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал», які виконують заміну водопровідних та каналізаційних мереж. Після завершення їхніх робіт підрядна організація на замовлення Галицької РА виконає заміну дорожнього покриття. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Згідно з проектом, на вул. Котлярській планують прокласти нові каналізаційні колектори загальною протяжністю 172 м — діаметр 800 мм, 125 м — діаметр 400 мм, 26 м — діаметр 315 мм, 303 м — діаметр 160 мм, а також змонтувати 23 оглядові каналізаційні колодязі, 6 дощоприймачів з гідрозатворами, замінити усі каналізаційні випуски з будинків та випуски з дощових ринв. Після завершення робіт із заміни колектора, які проводитимуться на глибині 5−7 м, працівники ЛМКП «Львівводоканал» прокладуть новий водогін: 196 м діаметром 110 мм і 84 м діаметром 63 мм.

«Ці роботи відбуваються у найстарішій частині Львова. Мережам, які тут прокладені, вже більше 100 років, тому була необхідність їх відновити і привести в нормальний стан. Тут пролягають кілька ниток каналізаційних колекторів великих діаметрів, побудованих з азбестоцементних труб. Ці колектори є пошкоджені від тривалого терміну експлуатації та газової корозії. Ми плануємо використовувати полімерні труби. Роботи ускладнені великою глибиною залягання колекторів, крім того ґрунти насичені вологою. Однак, ми сподіваємося, що ці обставини не завадять завершити роботи у визначений проектом термін.

На цьому об’єкті ми проводимо заміну усіх мереж, не тільки центральної мережі по вулиці, а й приєднання до усіх будинків, як і фекальної каналізації, так і дощової. Крім того міняємо повністю систему водопостачання як центрально по вулиці, так і приєднання до усіх будинків”, — розповів Валентин Вольський, директор ЛМКП «Львівводоканал».

Заміна комунікацій ЛМКП «Львівводоканал» вартуватиме близько 8 млн. грн.

Після завершення ремонтних робіт, які проводить ЛМКП «Львівводоканал», розпочнуть роботи із мощення тротуарів та встановлення дорожнього покриття. Замовником цих робіт є Галицька районна адміністрація. Тротуари буде замощено плиткою, а на дорозі постелять бруківку, яка була досі. Бруківка знаходиться на зберіганні на майданчику на вул. Таманській. Довжина дороги становить 137 м, площа дорожнього покриття, яке буде встановлено, — 1137 м², площа тротуарів — 1413 м², площа зеленої зони — 82 м². Також на вул. Котлярській запланували висадити нові зелені насадження.

«Тут замінять дорожнє покриття та висадять зелені насадження. Адже дерева, які були зняті, знаходилися на трубопроводі, тому їх забрали з двох причин: одна — це аварійний стан, друга — неможливо було замінити трубопровід, не знявши ці дерева.

Загальна вартість робіт з благоустрою становить близько 2 млн 200 тис грн”, — розповів Андрій Зозуля, голова Галицької Р А.

За його словами, завершити ремонтні роботи по облаштуванню дорожнього покриття на вул. Котлярській планують за півтора місяці, після того, як завершить роботи ЛМКП «Львівводоканал».

Зазначимо, протягом 2018 року на території Галицького району заплановано проведення капітального ремонту вулиць на суму 24 млн 243 тис грн. Серед важливих об’єктів — капітальний ремонт вул. Котлярської, вул. Просвіти та вул. Руданського. Також цього місяця буде завершено капітальний ремонт вул. І. Рутковича, який розпочався у 2017 році.