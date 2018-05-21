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В Україні стартував Тиждень безпеки дорожнього руху

Дарина Смеречанська

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Із 21 по 27 травня в Україні проводиться Тиждень безпеки дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Служби автомобільних доріг у Львівській області.

 

«Статистика дорожньо-транспортних пригод, на жаль, невтішна. Згідно з даними правоохоронців, з початку 2018 року на автомобільних дорогах у Львівській області відбулося 3273 ДТП, де було травмовано 689 осіб і загинуло 76 осіб. Багато аварій трапляються через необережність та порушення правил дорожнього руху, яких повинні дотримуватися всі учасники дорожнього руху. Особливо, до уваги на дорозі потрібно привчати дітей», – поінформували у відомстві.

Працівники дорожньої галузі на Львівщині щоденно виконують надзвичайно багато роботи для підвищення безпеки на автомобільній дорозі: покращують стан дорожнього покриття, відновлюють дорожню розмітку, замінюють та встановлюють нові дорожні знаки та світлофори, розробляють сучасні засоби для організації дорожнього руху. Зокрема, цього року буде максимально зосереджено уваги на підходах до залізничних переїздів, навчальних закладів, шкіл та дитячих садочків.

Значна увага приділяється місцям концентрації ДТП та ділянкам з підвищеною аварійністю. Службою автомобільних доріг у Львівській області постійно обстежуються вище вказані місця, усуваються виявлені недоліки і встановлюються додаткові  попереджувальні дорожні знаки та інформаційні панно.

Служба автомобільних доріг у Львівській області звертається до учасників дорожнього руху і просить бути максимально уважними на автомобільних дорогах і дотримуватися правил дорожнього руху. Пам’ятайте, Вас чекають вдома.

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