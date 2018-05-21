В середу у Львові малечу навчатимуть, як дотримуватися правил дорожнього руху

У середу, 23 травня, у парку «На Валах» відбудеться Всеукраїнська акція «Свідомі пішоходи». Участь у заході візьмуть представники влади, проекту «Свідомі пішоходи», Патрульної поліції міста Львова та мешканці області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах заходу відбудуться навчально-практичні заняття дітей в групах з домедичної допомоги, особистої безпеки. Окрім цього, малечу навчатимуть дотриманню правил дорожнього руху.

Стартує захід об 11:00 год.