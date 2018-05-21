У музеї «Територія Терору» покажуть виставу «Майнц» про життя після війни

У суботу, 9 червня, о 19.30 в Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» відбудеться показ вистави-саспенс про 1947 рік у місті Майнц. Лейтмотивом вистави стане осмислення «життя після війни», а також підміна понять у головах людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними організаторів, Неформатний львівський колектив «Склад 2’0» видозмінив показану у минулому році виставу жанру саспенс. Цього разу глядачів чекає повне занурення у поствоєнні події Німеччини. Звукове та візуальне оформлення змусять бути в напруженні вже під час входження на територію музею. Всі події вистави відбуватимуться у бараці музею. До завершення вистави ніхто не зможе покинути територію, як і герої, що застрягли на зміні світів. Також організатори наголошують на пунктуальності, адже рівно з початком вистави двері будуть зачинені.

Головними героями вистави стали дві сестри, які були і залишаються по різні сторони бойової лінії. Обоє водночас є втіленням глобальної війни, як націонал-соціалізму та переконань Третього рейху супроти єврейського народу. Глядач побачить, що відбуватиметься із ними після закінчення протистоянь і приходу у місто Західних цивілізацій разом із Америкою.