ОСТАННІ НОВИНИ

У музеї «Територія Терору» покажуть виставу «Майнц» про життя після війни

Омелян Шевчук

|

У суботу, 9 червня, о 19.30 в Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» відбудеться показ вистави-саспенс про 1947 рік у місті Майнц. Лейтмотивом вистави стане осмислення «життя після війни», а також підміна понять у головах людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

За даними організаторів, Неформатний львівський колектив «Склад 2’0» видозмінив показану у минулому році виставу жанру саспенс. Цього разу глядачів чекає повне занурення у поствоєнні події Німеччини. Звукове та візуальне оформлення змусять бути в напруженні вже під час входження на територію музею. Всі події вистави відбуватимуться у бараці музею. До завершення вистави ніхто не зможе покинути територію, як і герої, що застрягли на зміні світів. Також організатори наголошують на пунктуальності, адже рівно з початком вистави двері будуть зачинені.

Головними героями вистави стали дві сестри, які були і залишаються по різні сторони бойової лінії. Обоє водночас є втіленням глобальної війни, як націонал-соціалізму та переконань Третього рейху супроти єврейського народу. Глядач побачить, що відбуватиметься із ними після закінчення протистоянь і приходу у місто Західних цивілізацій разом із Америкою.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки з «АТБ»
Петро АДАМЕНКО
День вишиванки з «АТБ»

Ініціатива чернівецьких студентів, які понад десять років тому в третій четвер травня вдягли вишиванки на заняття, стала...

Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування

До першого зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року залишився ОДИН ТИЖДЕНЬ! Звучить страшно… Проте саме цим відчуття...

Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з'їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сутт...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...