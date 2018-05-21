У Миколаєві в школі розпилили невідому речовину: 37 дітей потрапило до реанімації

У Миколаєві в лікарню доставлено 37 дітей, які постраждали від розпилення невідомої речовини у повітрі школи. Про це повідомляє МОЗ, передає Львівський портал.

Сьогодні, 21 травня, зі скаргами на кашель, сльозотечу, першіння в горлі у другу міську лікарню Миколаєва доставлено 37 дітей. Діти постраждали внаслідок розпилення невідомої речовини у повітрі. Випадок стався в школі № 6 у Миколаєві.

Життя дітей поза загрозою.

В ліквідації наслідків надзвичайної ситуації брали участь сім бригад екстреної медичної допомоги Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.