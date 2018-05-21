У Львові та Києві проведуть музичний маратон пам’яті Василя Сліпака

Із 29 червня по 1 липня у Львові та Києві відбудеться W LIVE – Міжнародний музичний маратон пам’яті оперного співака, волонтера і воїна Василя Сліпака. Три дні марафону звучатиме хорова і оперна музика. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі хорової капели «Дударик».

У такий спосіб друзі співака хочуть вшанувати другу річницю пам’яті загиблого.

Серед учасників – відомі на весь світ музиканти із Франції, Польщі та України диригент Ніколас Краузе, солісти Перін Медоф, Гоша Ковалінська, Гійом Дюссо та інші.

ПРОГРАМА

30 червня 18:00, Львів

Львівська обласна філармонія

Прем’єрне виконання «Petite MESSE SOLENNELE» Джоаккіно Россіні

Перін Медоф (сопрано, Франція)

Гоша Ковалінська (мецо-сопрано)

Гійом Дюссо (бас, Франція)

Назар Тацишин (тенор, Франція)

Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик»

Камерний хор «Gloria»

Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії

Володимир Сивохіп – диригeнт

Квитки у касі філармоніі (235 89 46) або онлайн тут: https://gastroli.ua/events/petite-messe-solennele

1 липня 17:00, Львів

Львівська обласна філармонія

OPERA GALA

Перін Медоф (сопрано)

Гоша Ковалінська (мецо-сопрано)

Гійом Дюссо (бас)

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»

Ніколас Краузе – диригент (Франція)

Вибрані арії з опер та оркестрова музика Антоніна Дворжака і Яна Сібеліуса

Квитки у касі філармоніі або онлайн тут: https://gastroli.ua/events/opera-gala

W LIVE – Міжнародний музичний маратон ВАСИЛЯ СЛІПАКА відбувається за підтримки Львівської ЛОДА та Львської Міської Ради.