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У Львові та Києві проведуть музичний маратон пам’яті Василя Сліпака

Соломія Григор'єва

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Із 29 червня по 1 липня у Львові та Києві відбудеться W LIVE – Міжнародний музичний маратон пам’яті оперного співака, волонтера і воїна Василя Сліпака. Три дні марафону звучатиме хорова і оперна музика. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі хорової капели «Дударик».

 

У такий спосіб друзі співака хочуть вшанувати другу річницю пам’яті загиблого.

Серед учасників – відомі на весь світ музиканти із Франції, Польщі та України диригент Ніколас Краузе, солісти Перін Медоф, Гоша Ковалінська, Гійом Дюссо та інші.

ПРОГРАМА
30 червня 18:00, Львів
Львівська обласна філармонія
Прем’єрне виконання «Petite MESSE SOLENNELE» Джоаккіно Россіні
Перін Медоф (сопрано, Франція)
Гоша Ковалінська (мецо-сопрано)
Гійом Дюссо (бас, Франція)
Назар Тацишин (тенор, Франція)
Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик»
Камерний хор «Gloria»
Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії
Володимир Сивохіп – диригeнт
Квитки у касі філармоніі (235 89 46) або онлайн тут: https://gastroli.ua/events/petite-messe-solennele

1 липня 17:00, Львів
Львівська обласна філармонія
OPERA GALA
Перін Медоф (сопрано)
Гоша Ковалінська (мецо-сопрано)
Гійом Дюссо (бас)
Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»
Ніколас Краузе – диригент (Франція)
Вибрані арії з опер та оркестрова музика Антоніна Дворжака і Яна Сібеліуса
Квитки у касі філармоніі або онлайн тут: https://gastroli.ua/events/opera-gala

W LIVE – Міжнародний музичний маратон ВАСИЛЯ СЛІПАКА відбувається за підтримки Львівської ЛОДА та Львської Міської Ради.

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