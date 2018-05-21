У Львові молоді таланти зіграють з досвідченими музикантами під керуванням відомого віденського диригента

У суботу, 26 травня, о 18.00 год у Львівській обласній філармонії відбудеться концерт від оркестру «INSO-Львів». Друга оркестрова Академія «INSO-Львів» цьогоріч знову об’єднає на одній сцені талановитих молодих музикантів Львівської середньої спеціальної музичної школи-інтернат ім. Соломії Крушельницької та досвідчених оркестрантів в єдиний творчий колектив, диригуватиме яким відомий віденський диригент Ґеорґ Куґі.Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Академія — це ефективний спосіб глибшого розуміння вибраної професії, адже вона покликана розвивати виконавську культуру нового покоління музикантів. Робота починається з виставлення штрихів та групових репетицій.

Разом зі старшими колегами юні музиканти, а з ними й слухачі, мають можливість пізнати в усіх тонкощах яскравий світ музики композиторів-романтиків.

Симфонія № 8 «Незакінчена» Франца Шуберта є чи не найбільш виконуваною симфонією композитора. Вслухаючись в музичну інтонацію, можна зрозуміти зміст музики, відчути її виразність. Силу впливу мелодії можна порівняти з мовою людини: ми чуємо, спокійна вона чи схвильована, радіє чи охоплена смутком.

Шедеври віртуозної скрипкової музики — «Циганські наспіви» іспанського композитора Пабло де Сарасате й, особливо, «Інтродукція і Рондо Капріччіозо» француза Каміля Сен-Санса, дають змогу солістам продемонструвати всю свою майстерність і в опануванні інструмента, і в мистецькій експресивності. Цікавий факт: своє знамените «Рондо» Сен-Санс написав для того-таки Сарасате.

Завершить концерт виконання сюїти «Картинки з виставки» Модеста Мусоргського, створеної під враженням картин художника Віктора Гартмана. Завдяки такій інспірації твір є доволі різнобарвним і яскравим, дозволяє кожній групі інструментів оркестру розкритись в повній мірі. Мабуть, саме тому цю музику виконували не тільки класичні музиканти, а й, приміром, рок-гурт Emmerson, Lake & Palmer.

Концерт проходить за спонсорської підтримки канадського мецената українського походження Річарда Джона Козака та мецената з Туреччини Мерта Карамана.

Виконавці: Євген Крук, скрипка (Україна), Марія Ткачик, скрипка (Україна), учні Львівської середньої спеціальної музичної школи-інтернат ім. С. Крушельницької, Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів» (Україна), Георг Кугі, диригент (Австрія). Спеціальна гостя: Мерве Коджябейлер, арфа (Театр Ла Скала, Італія). Ведучий: Володимир Бєглов.

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