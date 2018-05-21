У День Героїв музичні оркестри Львівщини спільно виконають Державний гімн

У неділю, 27 травня, з нагоди відзначення Свята Героїв музичні оркестри області спільно виконають Державний гімн України, Повстанський та Козацький марші. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Захід відбуватиметься у центральній частині міста. Після виконання Гімну сформують Тризуб.

«Вперше на Львівщині буде таке масштабне урочисте дійство до Свята Героїв, ми залучимо молодь, а також воїнів, які захищають кордони нашої держави, Героїв УПА, щоб гідно вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за незалежність нашої держави», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Львівська обласна державна адміністрація запрошує всіх охочих долучитися до свята та вшанувати велич і звитягу українських героїв й одягнути національний одяг.