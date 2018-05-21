ОСТАННІ НОВИНИ

У День Героїв музичні оркестри Львівщини спільно виконають Державний гімн

Олександр Косик

|

У неділю, 27 травня, з нагоди відзначення Свята Героїв музичні оркестри області спільно виконають Державний гімн України, Повстанський та Козацький марші. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Захід відбуватиметься у центральній частині міста. Після виконання Гімну сформують Тризуб.

«Вперше на Львівщині буде таке масштабне урочисте дійство до Свята Героїв, ми залучимо молодь, а також воїнів, які захищають кордони нашої держави, Героїв УПА, щоб гідно вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за незалежність нашої держави», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Львівська обласна державна адміністрація запрошує всіх охочих долучитися до свята та вшанувати велич і звитягу українських героїв й одягнути національний одяг.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки з «АТБ»
Петро АДАМЕНКО
День вишиванки з «АТБ»

Ініціатива чернівецьких студентів, які понад десять років тому в третій четвер травня вдягли вишиванки на заняття, стала...

Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування

До першого зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року залишився ОДИН ТИЖДЕНЬ! Звучить страшно… Проте саме цим відчуття...

Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з'їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сутт...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...