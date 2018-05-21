Спортсмени з Львівщини здобули три медалі на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед кадетів

Два «золота» та одну «бронзу» здобули представники Львівщини на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед кадетів-спортсменів віком до 17 років, який відбувався з 14 до 17 травня у м.Скоп’є (Македонія). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Одинадцятикласниця Львівського училища фізичної культури Оксана Чудик (тренери: Раковський О.Г., Ткачишин С.І.) – виборола «золото» кадетського чемпіонату Європи у ваговій категорії до 65кг.

Друге «золото» здобула учениця 10 класу Львівського училища фізичної культури Соломія Винник (тренер – Скобельський О. З.), яка захищала національні кольори у ваговій категорії до 53кг. У фінальному поєдинку Соломія перемогла росіянку Аміну Тандєлову з рахунком 9:7.

У ваговій категорії до 92кг бронзовим призером чемпіонату став учень 11 класу Львівського училища фізичної культури Данило Стасюк (тренер – Віктор Глібенко). У поєдинку за «бронзу» Данило отримав дострокову перемогу над угорцем Йоелем Хенчем з рахунком 10:0.

Варто зазначити, що додатковою нагородою для Оксани Чудик стала путівка на ІІІ юнацькі літні Олімпійські ігри, які відбудуться в аргентинській столиці Буенос-Айрес з 6 до 18 жовтня 2018 року.