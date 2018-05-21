Сьогодні - Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу

Щорічно в третю неділю травня відзначають Всесвітній день пам’яті жертв СНІДу. Цей день було засновано у Сан-Франциско (США) в 1983 році. Метою Дня пам’яті є не тільки вшанування осіб, що померли від цієї хвороби, але, насамперед, привернення уваги суспільства до проблем розповсюдження пандемії ВІЛ/СНІДу, дискримінації та порушення прав ВІЛ-інфікованих. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

ВІЛ-інфекція – хронічна інфекційна хвороба, що розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та характеризується прогресуючим ураженням імунної системи. Синдром набутого імунного дефіциту (СНІД) – кінцева стадія ВІЛ-інфекції, що проявляється розвитком тяжких опортуністичних інфекцій (вірусних, бактеріальних, паразитарних) і/або злоякісних новоутворень. При ВІЛ-інфекції повільно, але неухильно руйнуються незамінні компоненти імунної системи, і на певному етапі стає неможливим формування ефективної імунної відповіді не лише щодо ВІЛ, але й інших збудників.

Але необхідно пам’ятати: якщо ВІЛ-позитивна людина отримує спеціальні ліки – антиретровірусну терапію (АРТ) – вона може жити повноцінним життям, працювати, мати здорових дітей.

Довідково

Як повідомила експерт департаменту охорони здоров’я з профілактики ВІЛ/СНІДу Мар’яна Служинська, починаючи з 1987 року, у Львівській області всього було офіційно зареєстровано 3615 випадків ВІЛ-інфекції (поширеність ВІЛ-інфекції – 142,9 випадків на 100 тис. населення при 333,3 в середньому по Україні), в тому числі 1193 випадків захворювання на СНІД (поширеність СНІДу 47,2 випадки на 100 тис. населення при 103,3 в середньому по Україні) та 837 померлих від захворювань, зумовлених СНІДом (в т.ч. 9 дітей).

З початку 2018 року від захворювань, обумовлених СНІДом, вже померло 26 осіб (у I кварталі 2017 року – 41 особа). Від ВІЛ-асоційованого туберкульозу (як легеневого, так і позалегеневого) померли 84,6% хворих в стадії СНІДу або 26 осіб (при 80,8% хворих у стадії СНІДу або 21 особа в першому кварталі 2017 року).