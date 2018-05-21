«Сиві і щасливі»: у Львові стартував проект про активних людей поважного віку

Соціальний проект «Сиві і щасливі», який стартує у Львові, покликаний показати суспільству, що життя людей поважного віку може бути активним, веселим та цікавим. Це спільний проект відділення соціальної адаптації Львівського міського територіального центру соціального обслуговування і агенції публічних комунікацій Perfect PR. Проект стартував відеовіршем, який читають активні учасниці центрів денного дозвілля міського територіального центру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Львів’яни поважного віку займаються спортом просто неба, цікавляться культурою, полюбляють дискотеки та не бояться камер. Ми хотіли показати, що по ту сторону камери стоять творчі, цікаві особистості, які продовжують насолоджуватись життям, незважаючи на вік. Для нас важливо заохочувати людей поважного віку долучатись до цікавих заходів, знайомитись із однолітками, знаходити однодумців», — розповідає Наталія Колодій, керівник відділення соціальної адаптації Львівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

«Проблема старіння населення гостро стоїть не лише в Україні. Суспільство думає, що старість — це про самотність, хвороби, одноманітний спосіб життя. Завдяки проекту „Сиві і щасливі“ ми хочемо побороти стереотип, що життя людей поважного віку — нецікаве. Для цього ми плануємо реалізувати низку спецпроектів, — зазначає Ольга Лех, заступник керівника агенції публічних комунікацій Perfect PR. — Ми раді будь-якій співпраці та закликаємо волонтерів та усіх, кому не байдуже, долучатись до цього соціального проекту. Наша команда вірить, що „Сиві і щасливі“ допоможуть значно змінити сприйняття суспільством людей поважного віку».

Стежте за проектом на Facebook-сторінці: www.facebook.com/syvi.lviv/

Контактна особа: медіакуратор проекту Ревіде Зіятдінова, тел. +380 662 662 692

Довідка

Відділення соціальної адаптації ЛМТЦ займається організацією активного дозвілля львів’ян поважного віку, які потребують підтримки. Саме з цією метою при відділенні соціальної адаптації функціонують центри денного дозвілля, в яких громадяни поважного віку можуть відчути радість у спілкуванні, взаємоповагу та турботу.

Незалежна агенція публічних комунікацій Perfect PR працює на ринку з 2011 року. Реалізує найбільш ефективні комунікаційні рішення у приватному, державному і громадському секторі. Об’єднує команду фахівців у сфері публічних комунікацій, медіа, digital PR та консалтингу. Працює з українськими та міжнародними проектами.