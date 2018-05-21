Патрульні «на гарячому» затримали досвідчених грабіжників

Цієї ночі патрульні оперативно виявили підозрюваних у грабежі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Під час патрулювання на площі Двірцевій, до патрульних звернувся громадянин та повідомив, що двоє невідомих напали на нього та забрали мобільний телефон. Потерпілий описав нападників та вказав напрямок їхнього руху. Патрульні, разом з заявником почали перевіряти прилеглі вулиці та вже згодом, на вулиці Чернівецькій, виявили двох осіб, які підходили під орієнтування. Потерпілий підтвердив, що саме вони забрали телефон.

Як тільки особи побачили екіпаж патрульної поліції, то спробували не попасти в поле зору, проте їх наздогнали та зупинили. Офіцери перевірили їх в базі даних та з’ясували, що дані чоловіки вже неодноразово притягувалися за крадіжки, грабежі, хуліганство. При собі речей потерпілого в них вже не було.

26-річного та 25-річного чоловіків доставили до Залізничного відділу поліції для встановлення всіх обставин справи. Справу розглядають слідчі.