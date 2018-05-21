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На трасі Київ-Чоп перекинувся мікроавтобус: травмовані дев’ять туристів, які їхали у Закарпаття

Юлія Шпак

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На Львівщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами. Травмовані дев’ять туристів, які їхали у Закарпаття. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 травня близько сьомої ранку на автодорозі Київ-Чоп у селі Нагірне Сколівського району. Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса «Фольксваген», 53-річний мешканець Трускавця, виїхав на смугу зустрічного руху, де мікроавтобус перекинувся.

Внаслідок зіткнення у місцеву лікарню доставлено дев’ятьох пасажирів «Фольксвагена» – мешканці Дніпропетровської та Черкаської областей, а також міст Дніпро, Херсон та Трускавець Львівської області, віком від  43 до 60 років. Лікарі попередньо діагностували у них, зокрема, забої, переломи та рвані рани.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: Варта-1

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