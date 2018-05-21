На Львівщині затримали серійного грабіжника

На Львівщині судитимуть 40-річного чоловіка, який проник у житло та вчинив грабіж. Як було встановлено, вказана особа у березні 2018 року вчинила низку крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема, зловмисник проник у будинок місцевої мешканки та відкрито викрав у потерпілої мобільний телефон та грошові кошти.

Крім цього, у центрі одного із населених пунктів правопорушник підійшов до незнайомої жінки та зухвало відібрав усі належні їй гроші.

Чоловіка затримали, повідомили про підозру, а також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час триває судовий розгляд.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі та строк до 8 років.