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На Львівщині викрили працівницю банку, яка привласнила майже триста тисяч гривень клієнтів

Юлія Шпак

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На Львівщині правоохоронці викрили старшого спеціаліста по обслуговуванню клієнтів одного із банків Львівщини, причетну до привласнення близько трьохсот тисяч гривень клієнтів банку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Правоохоронці встановили, що 55-річна фінансистка впродовж 2017 року створила та засвідчила своїм підписом завідомо неправдиві заяви клієнтів банку на видачу готівки з їх депозитних рахунків. Надалі у касі фінансової установи, без участі клієнтів, зловмисниця зняла та привласнила кошти на загальну суму у 275 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Фінансистці повідомлено про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Максимальне покарання, що загрожує зловмисниці – обмеження волі на строк до  п’яти  років або  позбавлення  волі  на  строк  до восьми років  з  позбавленням права  обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю на строк до трьох років.

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