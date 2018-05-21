На Львівщині викрили працівницю банку, яка привласнила майже триста тисяч гривень клієнтів

На Львівщині правоохоронці викрили старшого спеціаліста по обслуговуванню клієнтів одного із банків Львівщини, причетну до привласнення близько трьохсот тисяч гривень клієнтів банку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Правоохоронці встановили, що 55-річна фінансистка впродовж 2017 року створила та засвідчила своїм підписом завідомо неправдиві заяви клієнтів банку на видачу готівки з їх депозитних рахунків. Надалі у касі фінансової установи, без участі клієнтів, зловмисниця зняла та привласнила кошти на загальну суму у 275 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Фінансистці повідомлено про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Максимальне покарання, що загрожує зловмисниці – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.