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Львів’яни тріумфували на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед кадетів

Омелян Шевчук

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Два «золота» та одну «бронзу» здобули представники Львівщини на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед кадетів – спортсменів віком до 17 років, який нещодавно відбувався у Скоп’є (Македонія). Про це Львівському порталу повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба.

 

Одинадцятикласниця Львівського училища фізичної культури Оксана Чудик (тренери: Раковський О.Г., Ткачишин С.І.) – виборола «золото» кадетського чемпіонату Європи у вагової категорії до 65кг.

Друге «золото» здобула учениця 10 класу Львівського училища фізичної культури Соломія Винник (тренер – Скобельський О. З.), яка захищала національні кольори у ваговій категорії до 53 кг. У фінальному поєдинку Соломія перемогла росіянку Аміну Тандєлову з рахунком 9:7.

У ваговій категорії до 92 кг бронзовим призером чемпіонату став учень 11 класу Львівського училища фізичної культури Данило Стасюк (тренер –Віктор Глібенко).

У поєдинку за «бронзу» Данило отримав дострокову перемогу над угорцем Йоелем Хенчем з рахунком 10:0.

Варто зазначити, що додатковою нагородою для Оксани Чудик стала путівка на ІІІ юнацькі літні Олімпійські ігри, які відбудуться в аргентинській столиці Буенос-Айрес з 6 до 18 жовтня 2018 року.

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