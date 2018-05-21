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ЛКП «Лев» за кошти благодійників закупило корм для тварин, що живуть на вулиці

Юлія Шпак

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У Львові благодійники активно долучаються до допомоги тваринам, що живуть на вулиці. Майже 2 тисячі гривень ЛКП «Лев» використало на закупівлю корму для безпритульних тварин, що мешкають на вулиці. Це кошти, отримані у березні-квітні як пожертва від благодійників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Для чотирилапих було закуплено 4 мішки корму «CLUB 4 PAWS» (повноцінний сухий корм для дорослих собак середніх та великих порід) вагою 15 кг та передано опікунам безпритульних собак ЛКП «Лев» Сихівського району, з якими укладено відповідну угоду про опікунство у 2016−2018 роках.

Також ЛКП «Лев» інформує: ви можете теж отримати статус опікуна безпритульних собак, якщо ви добровільно виконуєте таку функцію щодо безпритульних собак чи котів міста Львова:

— забезпечуєте постійний нагляд та догляд;

— берете участь у годуванні;

— слідкуєте за станом здоров’я;

— сприяєте соціалізації;

— спільно з ЛКП «Лев» забезпечуєте своєчасну стерилізацію, дегельмінтизацію, дезінсекцію, ідентифікацію;

— спільно з працівниками ЛКП «Лев» відстежуєте та забезпечуєте своєчасну щорічну вакцинацію;

— врегульовуєте конфліктні питання з мешканцями щодо безпритульних тварин;

— сприяєте прилаштуванню безпритульних тварин та здійснюєте періодичний контроль за умовами утримання тварини в нового господаря;

— здійснюєте роз’яснювальну роботу з населенням щодо поводження з домашніми та безпритульними тваринами;

— забезпечуєте відлов котів та їх передачу працівникам ЛКП «Лев» для проведення стерилізації відповідно до наявних можливостей, ви претендуєте на статус «соціальний опікун» та на допомогу у годуванні підопічних.

Для отримання статусу необхідно: а) прийти на ЛКП «Лев», вулиця Промислова, 56; б) взяти із собою документ який посвідчує особу; в) укласти опікунську угоду (взірець за посиланням) зазначивши кількість опікуваних вами тварин та інші дані згідно додатку 1 угоди.

Видача корму відбуватиметься згідно з чергою: перша хвиля для опікунів собак, друга — для опікунів котів.

Графік почергового охоплення районів — 1. Сихівський, 2. Франківський, 3. Залізничний, 4. Шевченківський, 5. Личаківський, 6.Галицький.

Розподіл корму на опікуна залежить від кількості підопічних тварин:

Собаки — від 1 до 4 тварин — 1 мішок, від 4 тварин та більше — 2 мішки.

Коти — від 1 до 10 тварин — 1мішок, від 10 тварин та більше — 2мішки.

Допомога здійснюватиметься систематично, згідно з надходженнями від благодійників та фінансових можливостей ЛКП «Лев». Нагадуємо, допомогти тваринам можна за посиланням на сайті ЛКП «Лев» https://goo.gl/8KckzE.

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