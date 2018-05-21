Фестиваль «Небу – ХАЙ!» запрошує зустріти літо

На Львівщині готуються до проведення четвертого фестивалю альтернативного дозвілля для всієї сім’ї «Небу-ХАЙ!». Свято музики і руху триватиме три дні із 25 по 27 травня у селі Березина, що за 50 км від Львова. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції повідомили організатори заходу, передає кореспондент Львівського порталу.

Організатори пропонують кожному відвідувачу активний відпочинок на свіжому повітрі і при цьому «без жодної краплі алкоголю».

Зокрема для учасників фестивалю готують різноманітні спортивно-ігрові майданчики (понад 30 – ред.), концертну програму, змагання зі скайлайну, паркуру, парашутного спорту, воркауту, мікс-файту та інше.

«Кожен може спробувати себе у іграх і змаганнях навіть без вмінь та навичок… Це буде така подія, де не буде часу на алкоголь», – запевняє голова оргкомітету Тарас Білошицький.

Крім спортивних розваг відвідувачам пропонують і культурний відпочинок: тематичні «ватри», кіно «арт-хаус», фаєр шоу, майстер-класи та дискотека. Також будуть організовані польоти на повітряних кулях. І за традицією музичний гурт AT VINTA стане головною музичною прикрасою події.

«Цей фестиваль – ідеальний для сімей з дітьми. Природа, бебі-зони для карапузів, харчування, намети від дощу і сонця – все для максимального комфорту», – переконує співорганізатор Анастасія Таранова.

За її словами, минулого року за 3 дні фестивалю було охоплено понад 2000 осіб, цьогоріч організатори очікують у два рази більше відвідувачів.

Варто зауважити, що до організації та проведення фестивалю долучилося близько 100 волонтерів.

Програму фестивалю можна переглянути на сайті фестивалю: NebuHAY