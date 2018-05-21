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Львівські дітки з вадами зору пройдуть курс іпотерапії

Олександр Косик

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Десятеро дітей з вадами зору пройдуть курс іпотерапії. Це стало можливим завдяки проекту «Іпотерапія для дітей з вадами зору», який напрацювали у ГО «Львівський блок». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

«Діти з вадами зору обмежені у своєму спілкуванні з оточуючим світом: через це у них гірші комунікативні функції. А малорухливий спосіб життя у дітей призводить до того, що у них менше розвинені м’язи, недостатня рухова діяльність, порушені координація рухів і просторова орієнтація. Іпотерапія, звісно, не лікує вади зору, але вона дає можливість покращити фізичний та психологічний стан дітей, що і є метою проекту. Лікування іпотерапією складається не тільки з верхової їзди, але також із безпосереднього спілкування з конем, що дозволяє зняти стресовий стан, позбавитись від напруги, почуття страху або тривоги», — розповів начальник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

Загалом відбудеться по 10 сеансів для кожної дитини, а займатимуться вони на манежі стадіону СКА, що на вул. Клепарівській, 39а. Триватимуть заняття з іпотерапії упродовж чотирьох місяців: з травня по серпень 2018 року. Верхова їзда на конях відбуватиметься виключно у супроводі досвідченого інструктора з іпотерапії. На реалізацію проекту з бюджету Львівської міської ради скеровано 22 тис грн.

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