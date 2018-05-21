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Без гарячої води у Львові залишається 32 будинки

Омелян Шевчук

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ЛМКП «Львівтеплоенерго» відновлює подачу гарячої води після гідравлічних випробувань. Станом сьогодні на ранок гарячу воду отримують 1076 споживачів підприємства. Без гарячої води 32 будинки: 20 будинків у Сихівському РТМ і 12 будинків у Франківському РТМ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом сьогодні на ранок гарячу воду отримує 1076 споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго»: весь Галицький район — це 11 споживачів; весь Личаківський район — 113 будинків, весь Шевченківський район — 267 споживачів; 11 будинків у м. Винники; 263 споживачі у Франківському районі та 416 споживачів у Сихівському районі. Без гарячої води 32 будинки: 20 будинків у Сихівському РТМ і 12 будинків у Франківському РТМ.

«Наші ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням подачі гарячої води до 31 будинку. В найближчий час буде гарячу воду буде подано до цих будинків. Натомість до будинку на вул. Володимира Великого, 51, де є порив у внутрішньо будинковій системі, який ліквідовує балансоутримувач будинку, подачу гарячої води буде відновлено після ліквідації пориву всередині будинку», — розповів директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Степан Пакіж.

Нагадаємо, з 23 квітня розпочалися гідравлічні випробування теплових мереж, які знаходяться на балансі ЛМКП «Львівтеплоенерго», а з 10 травня гідравлічні випробування відбуваються на теплових мережах ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

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