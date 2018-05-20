Як у Львові вшановували пам’ять жертв політичних репресій

Сьогодні, 20 травня, у Львові вшановують пам’ять жертв політичних репресій. Відтак із цієї нагоди у місті проходили урочистості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Сьогодні на площі М. Шашкевича представники влади Львова та області поклали квіти до пам’ятника Жертв комуністичних злочинів. Опісля цього відбулась поминальна панахида та громадське віче.

«Якщо ми подивимось на історію України, на історію світу, то, на жаль, завжди тоталітарний режим перше, що намагався зробити, – це підкорити. Якщо не вдавалось підкорити, а історія України завжди ствердно показувала, що українці стояли за незалежну Україну до останнього, то система намагалась придушити. Сьогодні ми живемо в час, коли тоталітарний режим Росії намагається придушити незалежну Україну, яка завжди була, є і буде серцем Європи і серцем світу. Країну, в якій жили і завжди будуть жити сильні люди, які творили і творять прецеденти, якими захоплюються в економіці, політиці, в різних галузях. Саме тому, що українці завжди відстоювали свої традиції, свою історію, яку намагались переписати, придушити, але вона завжди стоїть і буде стояти до останнього. Саме тому перемога буде завжди за нами», – зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Під час урочистотей заслужена хорова капела України «Трембіта» виконувала українські патріотичні пісні.

Зазначимо, День пам’яті жертв політичних репресій – щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на третю неділю травня. З цієї нагоди львів’ян закликають запалити свічки.

Фото: Христина Процак