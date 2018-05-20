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У шахті на Сокальщині стався обвал: є постраждалі

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 20 травня, близько 00:06 год., в с. Межиріччя Сокальського району на шахті «Відродження» ДП «Львіввугілля» під землею, на глибині 520 м, під час виконання робіт на 434-му конвеєрному штреку, стався обвал породи, за яким знаходилися чотири працівники шахти. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Близько 00:55 год., рятувальний підрозділ підняв на поверхню всіх чотирьох заблокованих працівників. Стан потерпілих задовільний, госпіталізації вони не потребували.

Всього на момент обвалу в шахті працювало 60 людей. Наразі всі причини події встановлюються.

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