У шахті на Сокальщині стався обвал: є постраждалі

Сьогодні, 20 травня, близько 00:06 год., в с. Межиріччя Сокальського району на шахті «Відродження» ДП «Львіввугілля» під землею, на глибині 520 м, під час виконання робіт на 434-му конвеєрному штреку, стався обвал породи, за яким знаходилися чотири працівники шахти. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Близько 00:55 год., рятувальний підрозділ підняв на поверхню всіх чотирьох заблокованих працівників. Стан потерпілих задовільний, госпіталізації вони не потребували.

Всього на момент обвалу в шахті працювало 60 людей. Наразі всі причини події встановлюються.