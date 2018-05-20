У Львові водій маршрутки, якого позбавили прав за нетверезу їзду, продовжував возити людей

Вчора вдень, 19 травня, на вулиці Івана Франка патрульні помітили, як водій маршрутки №3а порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що чоловік їздить без водійських прав кілька місяців поспіль. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«Водій маршрутки №3а не виконав вимоги дорожнього знаку 5.16 «Рух по смугах». Автобус здійснив рух прямо зі смуги, з якої можна було їхати лише ліворуч. Інспектори дочекалися водія на кінцевій зупинці на площі Різні, аби винести постанову. Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що чоловік позбавлений водійського посвідчення у лютому 2018 року. На водія маршрутки винесли постанову за керування транспортним засобом, будучи позбавленим прав», – йдеться у повідомленні.

Тимчасовий дозвіл на керування патрульні вилучили в чоловіка і відсторонили від керма. На місце приїхав інший водій, який і виїхав на рейс.

Зазначимо, маршрут №3а обслуговує комунальний перевізник АТП-1.

Нагадаємо, в Україні триває безстрокова операція «Перевізник». Патрульні проводять профілактичні заходи, спрямовані на виявлення порушень у сфері безпеки дорожнього руху та пасажирських перевезень.