Термічні опіки та перша допомога: Супрун розповіла, що категорично не можна робити

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як правильно надавати першу допомогу при термічних опіках, та що категорично при цьому не можна робити. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Облилися окропом чи доторкнулись до гарячої праски? В жодному випадку не біжіть на кухню за рослинною олією, листям алое чи сметаною. Важливо оперативно відреагувати та надати адекватну першу допомогу собі чи своїм близьким», – написала Уляна Супрун.

Вона наголосила, що будь-які термічні опіки бувають дуже болючими та часто супроводжуються такими симптомами як почервоніння або лущення шкіри, виникненням пухирів та набряку, появою блідості або обвуглення шкіри.

При цьому рівень інтенсивності болю не завжди пов’язаний із тим, наскільки сильний опік. Інколи навіть дуже серйозний опік може бути відносно безболісним.

Перша допомога при отриманні термічного опіку:

Негайно зупиніть контакт з джерелом опіку.

Обробіть рану прохолодною водою чи водою кімнатної температури.

Категорично заборонено прикладати до рани лід. Не обробляйте уражену поверхню шкіри жодними кремами чи жирними речовинами. Є помилкова думка, що опік слід одразу обробити дексапантенолом, проте в міжнародних рекомендаціях надання допомоги під час опіку його немає. Якщо він і може допомогти то радше під час загоєння ран.

Зніміть будь-який одяг або прикраси, що знаходяться поблизу ділянки опіку. Але не чіпайте речей, які прилипли до ураженої шкіри.

Прикрийте рану стерильною пов’язкою.

Дайте потерпілому випити води, щоб зменшити інтоксикацію та уникнути зневоднення.

Можна також дати знеболювальний лікарський засіб, наприклад парацетомол чи ібупрофен, які використовують для полегшення болю будь-якого типу та інтенсивності.

Якщо було отримано опік обличчя або очей, краще посадити людину. Це допоможе зменшити набряк, на відмінну від лежачого положення.

За потреби телефонуйте 103

Коли все-таки потрібно звернутися до лікаря?

Все залежить від типу та ступеня опіку. Незначні опіки можна лікувати самостійно в домашніх умовах, головне – запобігати потраплянню бруду на уражену ділянку шкіри та не розривати пухирів, які можуть утворитися в цьому місці.

Якщо ж виник сильний опік, необхідно звернутися за професійною медичною допомогою. Наприклад, в разі ураження великої ділянки шкіри (більший, ніж ваша долоня) або виникнення глибокої рани, у разі опіку, що викликає блідість або обвуглення шкіри та якщо уражена ділянка є на обличчі, руках, ногах або на статевих органах, внаслідок яких виникли пухирі.

При будь-яких проявах інфікування, виникнення неприємного запаху з рани, гною чи посилення больового синдрому, негайно звертайтесь до лікаря.