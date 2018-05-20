Погода у Львові: протягом тижня синоптики дощів не прогнозують

У понеділок, 21 травня, синоптики прогнозують у Львові хмарну погоду з проясненням. Вночі температура повітря становитиме максимум +12 градусів тепла, вдень стовпчик термометру підніметься до +17-18 градусів тепла. Про це повідомляє Sinoptic.ua.
Ясна погода протримається завтра у Львові лише зранку, вдень небо вкриється хмарами. Однак опадів не передбачають.
А вже із вівторка, 22 травня, температура повітря поступово підніматиметься. Найтепліше у Львові буде у середу та четвер – синоптики прогнозують +24 градуси тепла. У п’ятницю та суботу буде дещо прохолодніше, +21-22 градуси тепла.
Протягом тижня дощів не буде.
Олена Карп'юк