На змагання з мотокросу до Львова приїхали спортсмени з Польщі та Литви

Сьогодні, 20 травня, у Львові проходить Відкритий кубок Львова з мотокросу. Змагання відбуваються на мототрасі «Майорівка» (вул. Медової Печери). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Завдяки проведенню цих змагань з’явилася можливість за останні роки відновити трасу, а також в майбутньому прийняти Чемпіонат Європи з мотокросу у Львові. На змаганнях присутні спортсмени Литви та Польщі. Ми реально повернули мотокрос до Львова. Такий масштабний захід у Львові був в середині 80-х років», – розповів начальник управління молоді та спорту Львівської міськради Антон Нікулін.

Зазначимо, на організацію і проведення Відкритого кубока Львова з мотокросу з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень.

Організаторами цього спортивного заходу є громадська організація «Мотоклуб «Зазір`я» за підтримки управління молоді та спорту міської ради Львова.

Фото: ЛМР