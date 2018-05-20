На Львівщині вантажний потяг насмерть збив чоловіка

Сьогодні, 20 травня, близько 01:18 год., на перегоні Мостиська–Судова Вишня) вантажний поїзд №3004 збив насмерть 44-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Потяг їхав зі станції «Мостиська – I» до станції «Львів», однак раптово на залізничній колії з’явився 44-річний мешканець Мостисьок. Вантажний поїзд збив його під час екстреного гальмування.

Внаслідок наїзду чоловік від отриманих травм загинув на місці події.