На 11 маршрутах Львова не курсує жоден автобус

Сьогодні, 20 травня, в період із 09:55 до 10:27 год., у Львові курсували 272 маршрутки із 507, які мають працювати на вихідних. Про це Львівському порталу повідомили у ГО «За якісний транспорт».

Сьогодні вранці жоден автобус не виїхав на такі маршрути:

№52 (експрес), 2а, 4а (АТП-1);

№38, 54 (АТП-14630);

№7, 12, 27, 35 (ТОВ «Міра і К»);

№30 (ТОВ «Фіакр»);

№49 (ТОВ «Успіх БМ»).

Проблемними маршрутами, на яких курсують від одного до трьох автобусів, є: №1а, 5а, 47а, 55, 56, 19, 26, 36, 44, 8, 11, 22, 39, 48.

Зазначимо, у вихідні дні на маршрутах Львова мають курсувати 507 автобусів (така кількість автобусів на вихідні зафіксована у договорах до 31 грудня 2016 року).