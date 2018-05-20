Із 25 травня у школах Львова завершується навчання

Завершення цього навчального року в усіх українських школах відбуватиметься поетапно, з 25 травня до 22 червня. Про це розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, пише «Інтерфакс-Україна».

«Розпочнуться незабаром “останні дзвінки” та випускні. Орієнтовне завершення навчального року відбуватиметься так: 11-й клас – не раніше 22 червня, початкова школа – орієнтовно з 25 по 31 травня, базова школа – орієнтовно 31 травня по 15 червня», – розповіла Лілія Гриневич.

За її словами, з 22 травня по 13 червня триватиме сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Випускники 11-х класів отримають атестати після складання ЗНО і після завершення навчального року, тобто після 22 червня.

Далі розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів.

Нагадаємо, Львівський портал нещодавно підготував статтю про те, як абітурієнтам не провалити цьогорічне ЗНО. Спеціально для цього репетитор, цьогорічний абітурієнт, директор регіонального центру оцінювання освіти, студент, що минулоріч отримав максимальних 200 балів з двох предметів, та практикуючий психолог виділили кілька порад, до яких ми рекомендуємо дослухатися.