Доба на Донбасі: поранено трьох українських бійців

Упродовж минулої доби, 19 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії, внаслідок яких поранення отримали три українські військовослужбовці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

За минулу добу російсько-окупаційні війська 58 разів порушували режим припинення вогню, 22 рази застосовуючи 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику.

На Луганщині, в районах населених пунктів Новотошківське, Кримське, Новозванівка, Золоте, Троїцьке, противник безрезультатно намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій.

На Донецькому напрямку інтенсивні бойові дії тривали в районах населених пунктів Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новотроїцьке. Противник вдається до ведення вогоню з артилерії та мінометів з житлових кварталів міста Горлівка, прикриваючись мирним населенням.

На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Пищевик, Талаківка та Широкине.

Під час бойових дій три наших захисника отримали поранення. Поранених оперативно доставили до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує.