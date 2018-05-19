Знак та смітник, які вчора у Львові збив водій маршрутки, дотепер ніхто прибрав із тротуару

Вчора, 18 травня, на вул. Стрийській, поруч із однойменним ринком водію маршрутки №44 раптово стало погано, тому автобус з’їхав на зупинку, збивши при цьому дорожній знак та урну для сміття. Втім дотепер комунальні служби Львова не прибрали їх із тротуару. Із відповідною скаргою звернулися на гарячу лінію міста львів’яни, про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

У відповідь на звернення, на гарячій лінії повідомили, що скерували його у Галицьку райадміністрацію.

Як вчора зазначав голова ГО «За якісний транспорт» Святослав Товстига, через погане самопочуття водій маршрутки №44 (АТП-14630) під час руху втратив свідомість. Через це маршрутка з’їхала на пішохідну частину, а ніхто з людей надворі не постраждав тільки через те, що «водія зупинив знак зупинки громадського транспорту».

«Водій автобусного маршруту №44 втратив свідомість за кeрмом під час руху. Його зупинив знак зупинки громадського транспорту. Коли вже міська рада перестане грати життями людей міста? Через амбіції однієї людини сьогодні могло бути десятки трупів на зупинці.

Водії, щоб заробити 15 тисяч гривень, працюють по 20 днів на місяць, кожен робочий день починається о 5:00 год. ранку і триває до 22:00 – 01:00 год. ночі наступного дня. Через небажання міста вирішувати проблеми із тарифом, пільгами водіям, щоб прогодувати сім’ю, треба працювати по 15 годин на добу», – підкреслив Святослав Товстига.

Як повідомили Львівському порталу у патрульній поліції Львівської області, на місце ДТП інспекторів не викликали.

А речниця Головного управління Національної поліції Львівщини Світлана Добровольська зауважила, що станом на 21:00 год. вчора, 18 травня, жодних повідомлень про цю ДТП до правоохоронців не надходило.

Про те, у якому стані перебуває водій маршрутки №44, наразі нічого не відомо.

Фото: Варта 1, Elena Byelkina