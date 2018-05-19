«Віртуози Львова»: мешканців кличуть на концерт, присвячений Моцарту

В межах 37-го Міжнародного фестивалу вуличного мистецтва «Віртуози» сьогодні, 19 травня, о 18:00 год., у Львівській обласній філармонії відбудеться концерт МОЦАРТMOZARTМОЦАРТ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На концерті виступатиме камерний оркестр «Віртуози Львова» під диригуванням Сергія Бурка. Також зірковими гостями вечора будуть: флейтистка Ана де ла Вега з Австралії та скрипаль з Німеччини Даніель Рьон.

Також цей дует завтра, 20 травня, презентуватиме сольну програму «Чарівна флейта», яка, окрім музики Моцарта, охопить творчість Леклера, Глюка, Венявського, Крайсера, Дебюссі та Гоффмайстера.

Зазначимо, 37-й Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози», який є одним із найстаріших музичних фестивалів міста, до 10 червня збере у Львові відомих музикантів з усього світу: Австрії, Німеччини, Ізраїлю, Франції, Японії, Великої Британії, США, Туреччини, Польщі, Швейцарії, Нідерландів та Австралії.

«Віртуози» — це фестиваль з тривалою історією, який організовує Львівська обласна філармонія. Уже багато років він є місцем зустрічі української та європейської музики, класики й сучасності, місцем народження ідей, міжкультурних діалогів й відкриттів у мистецтві.

В межах фестивалю у Львові відбудеться 21 концерт, а репертуар буде аксимально різноманітний. Жанрова палітра не обмежується класикою, також буде звучати джазова, етно- та сучасна музика.

Зокрема, ноти модернізму, а потім — й сучасної музики звучатимуть на концерті «Hollywood Voyage», який поєднає імпресіонізм музики Гершвіна та «Зоряні війни» Вільямса; музику, яку виконуватиме молодіжний оркестр «INSO-Львів» з нідерландським диригентом Раймондом Янссеном, можна назвати оскароносною, адже її композитори отримали найвищі нагороди за неї.

Детальніше із концертною програмою можна ознайомитися тут.