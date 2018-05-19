ОСТАННІ НОВИНИ

«Віртуози Львова»: мешканців кличуть на концерт, присвячений Моцарту

Олена Карп'юк

|

В межах 37-го Міжнародного фестивалу вуличного мистецтва «Віртуози» сьогодні, 19 травня, о 18:00 год., у Львівській обласній філармонії відбудеться концерт МОЦАРТMOZARTМОЦАРТ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

На концерті виступатиме камерний оркестр «Віртуози Львова» під диригуванням Сергія Бурка. Також зірковими гостями вечора будуть: флейтистка Ана де ла Вега з Австралії та скрипаль з Німеччини Даніель Рьон.

Також цей дует завтра, 20 травня, презентуватиме сольну програму «Чарівна флейта», яка, окрім музики Моцарта, охопить творчість Леклера, Глюка, Венявського, Крайсера, Дебюссі та Гоффмайстера.

Зазначимо, 37-й Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози», який є одним із найстаріших музичних фестивалів міста, до 10 червня збере у Львові відомих музикантів з усього світу: Австрії, Німеччини, Ізраїлю, Франції, Японії, Великої Британії, США, Туреччини, Польщі, Швейцарії, Нідерландів та Австралії.

«Віртуози» — це фестиваль з тривалою історією, який організовує Львівська обласна філармонія. Уже багато років він є місцем зустрічі української та європейської музики, класики й сучасності, місцем народження ідей, міжкультурних діалогів й відкриттів у мистецтві.

В межах фестивалю у Львові відбудеться 21 концерт, а репертуар буде аксимально різноманітний. Жанрова палітра не обмежується класикою, також буде звучати джазова, етно- та сучасна музика.

Зокрема, ноти модернізму, а потім — й сучасної музики звучатимуть на концерті «Hollywood Voyage», який поєднає імпресіонізм музики Гершвіна та «Зоряні війни» Вільямса; музику, яку виконуватиме молодіжний оркестр «INSO-Львів» з нідерландським диригентом Раймондом Янссеном, можна назвати оскароносною, адже її композитори отримали найвищі нагороди за неї.

Детальніше із концертною  програмою можна ознайомитися тут.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки з «АТБ»
Петро АДАМЕНКО
День вишиванки з «АТБ»

Ініціатива чернівецьких студентів, які понад десять років тому в третій четвер травня вдягли вишиванки на заняття, стала...

Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування

До першого зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року залишився ОДИН ТИЖДЕНЬ! Звучить страшно… Проте саме цим відчуття...

Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з'їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сутт...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...