Мешканцям ще п’яти вулиць у Львові вимкнули воду

Через ліквідацію аварійних витоків води сьогодні, 19 травня, у Львові призупинили водопостачання мешканцями п’яти вулиць. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії міста.

Через аварійно-ремонтні роботи з ліквідації витоку на просп. В. Чорновола, 95 орієнтовно до 15:00 год. водопостачання не буде на вулицях:

вул. Ю Липи – всі будинки

просп. В. Чорновола, 95, 99, 101, 103.

У зв’язку з ліквідацією витоку на вул. Менделєєва, 4 до 16:00 год. без води залишаться мешканці:

вул. Кирила і Мефодія – всі будинки

вул. О. Кобилянської – всі будинки

вул. М. Коцюбинського – всі будинки.

Нагадаємо, сьогодні через аварії ще щонайменше десять вулиць у Львові залишились без води.